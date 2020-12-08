Степанов связал локдаун в январе с гриппом

Жетские ограничения в янврае нужны не только для замедления распространения коронавируса, но и для того, чтобы уменьшить заболеваемость гриппом.

Об этом во вторник, 8 декабря, в эфире телеканала Украина 24 сказал глава Минздрава Максим Степанов.

«Потому что в конце января – в начале февраля у нас начинается сезонный рост количества больных на грипп. И мы должны подойти к этому пиковому росту с как можно меньшим количеством больных COVID-19. Потому что это серьезная дополнительная нагрузка на медицинскую систему», — сказал министр.

Он отметил, что дата введения локдауна еще не определена. Он допустил, что это может и не 2 января, как заявлялось ранее.

«Для меня важно иметь реальный локдаун, а не полубутафорный», – сказал Степанов.

Он также сообщил, что Кабмин завтра представит план введения жесткого карантина в январе.