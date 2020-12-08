Ученые выяснили, какую болезнь можно распознать по смеху

Узнать о болезни своевременно очень важно.

Учёные рассказали, как распознать рак по смеху. По их словам, новообразования в лёгких могут дать о себе знать, когда человек пребывает в таком состоянии.

Узнать о наличии опухоли своевременно очень важно, так как от этого напрямую зависит результат лечения. Тем не менее, часто пациент обращается к врачу, когда его самочувствие уже сильно подорвано развивающейся онкологией. Учёные отмечают, иногда рак лёгких можно выявить по смеху. Об этом проинформировали в Американском обществе онкологов. Человек, у которого развилась опухоль, часто чувствует в области грудной клетки болевые ощущения. Это происходит из-за закупорки органов дыхания разросшимся новообразованием и увеличившимися в размере лимфатическими узлами.

Специалисты отмечают, если человек почувствовал подобные ощущения, он должен незамедлительно показаться врачу. Особенно поводом для визита в больницу является одновременное проявление и других симптомов рака, куда относятся резкая потеря веса, постоянная утомляемость, одышка в спокойном состоянии, присутствие крови в мокротах и пожелтевшие глазные яблоки.

: lenta.ua