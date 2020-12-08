Хутор под Киевом. Земли и особняки Гройсман записал на жену и дочь

Экс-премьер обзавелся недвижимостью в элитном коттеджном городке «Солнечная долина»…

Несколько дней назад экс-премьер-министр Владимир Гройсман оказался в центре коррупционного скандала.

Об этом напоминает сегодня издание «Страна».

Застройщик Максим Микитась пошел на сделку со следствием и дал показания против бывшего главы правительства.

Гройсман якобы получил в три раза дешевле рыночной стоимости офисные помещения и парковочные места в элитном киевском ЖК «Аристократ». Взамен на назначение Александра Лятамбора президентом в госкомпанию «Укрбуд».

Новые владения бывшего главы правительства под Киевом, фото: Владислав Бовтрук, «Страна»

Во времена своего премьерства Владимир Гройсман проживал в одном из самых дорогих жилкомплексов города – «Новопечерские Липки». Как оказалось позже — квадратные метры оформлены на тещу политика – Алину Бурлаку.

По данным выписки из госреестра прав на недвижимость, у женщины там две квартиры по соседству, площадью 183 кв. м и 59 кв. м, и пара мест в подземном паркинге.

А в нынешнем году семья экс-премьера обзавелась резиденцией в пригороде столицы. Коттеджный городок «Солнечная долина» — тихий, живописный уголок. Он находится в Обуховском районе в селе Романков.

Чтобы увидеть поместье за высоким забором мы подняли в небо квадрокоптер, видео: Владислав Бовтрук, «Страна«

На 45 гектарах построено 125 жилых домов, третья часть территории – это сосновый лес и озера. Дом здесь можно приобрести с прилегающей территорией от 10 до 42 соток. Архитекторы предлагают аж 16 проектов домика вашей мечты площадью от 220 до 571 квадратного метра. Также в городке есть парк с прогулочными дорожками и игровыми площадками для детей.

Стоимость скромного по размерам особняка на 220 квадратов сейчас 12 600 000 гривен. А вот за жилье в два раза больше нужно будет заплатить почти 41 миллион.

На проходной в элитном городке пост охраны, фото: Изым Каумбаев, «Страна»

Журналисты побывали в «Солнечной долине».

Исходя из данных государственного кадастра, тут у семьи политика три земельных участка, общей площадью 91 сотка.

Два из них записаны на младшую дочь Кристину, а один — на жену Елену. Кстати, ранее мы писали, что мама передала девушке часть своего бизнеса, а именно 10% от уставного капитала фирмы, которой принадлежит земля и здание торгового комплекса «Магигранд» в родной для них Виннице.

Земельные наделы семьи Гройсмана расположены на окраине городка, со стороны напоминая хутор. Они отгорожены одним высоченным забором. Такая большая площадь очень сильно выделяется на фоне соседних участков. Территорию с обеих сторон окружают рукотворные водоемы. По периметру установлено видеонаблюдение. А при въезде в городок — пост охраны, где 24/7 дежурят крепкие парни.

Во дворе много сосен, декоративных деревьев, а лужайки устелены вечнозеленой травой.

Здесь у семьи политика два особняка схожих по архитектуре. Они не разделены изгородью, а, наоборот, соединены между собой дорожками.

Слева хозяйский особняк, справа коттедж, который, судя по всему, предназначен для дочери, фото: Владислав Бовтрук, «Страна»

Оба дома двухэтажные с панорамными окнами от пола до потолка. Они не только позволяют наслаждаться красотой ландшафтного дизайна, но и заливают естественным светом внутреннее пространство.

Каждый из коттеджей оборудован просторной кухней с гостиной, гардеробной, бойлерной, двумя санузлами и летними террасами, где установлены кресла-качалки. Возле одного из них на заднем дворе есть небольшой фонтан, а возле другого — бассейн.

По документам, которые получило издание в реестре недвижимого имущества, особняк покрупнее (618 кв. м) был куплен Еленой Гройсман в мае. Судя по всему, он предназначается для проживания Владимира, Елены и их сына Давида (самый младший из троих детей пары).

В хозяйском доме предусмотрен гараж на две машины. А вот в домике поменьше есть крытое паркоместо всего для одного авто.

Также можно обратить внимание, что семья Гройсмана эко-фрэндли (дружественные к экологии — Ред.). Ведь на гараже установлены солнечные батареи, крыша погреба засажена травой, а мусор сортируется в три цветных контейнера для разных типов отходов.