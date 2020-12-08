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В ситуации с «Мотор Сич» Украина прошла точку невозврата и теперь получит проблемы

08.12.2020

Украина уже не сможет заморозить ситуацию вокруг ПАО «Мотор Сич» или избежать урегулирования сделки по продаже контрольного пакета акций китайским инвесторам.

При любом исходе Украина понесет потери — отмечает «Радио Свобода», передают сегодня «Українськi Новини».

«В ситуации с «Мотор Сич» Украина прошла некую точку невозврата и теперь получит проблемы, независимо от того, как дальше будут развиваться события. Если Украина окончательно откажет китайцам в праве на акции, которые они уже купили, то будет вынуждена нанимать недешевых западных юристов, платить компенсации инвестору, а в дополнение к этому — еще и поссорится с Китаем на внешнеполитическом уровне», — прогнозирует «Радио Свобода».

Издание добавляет, что даже попытка «заморозить» ситуацию в том состоянии, в котором она находится последние три года не исключает серьезных расходов, которые лягут бременем на украинских налогоплательщиков — судебные расходы и проигрыш $ 3,5 млрд в международном арбитраже.

Председатель организации StateWatch Глеб Каневский обращает внимание, что Украина не проявляет никакой активности в урегулировании конфликта вокруг «Мотор Сич».

«Претензия на сумму $ 3,5 млрд в арбитраже — это рычаг настолько мощный, что даже при желании украинской власти не отступать у нее ничего не получится.

Ведь Украина сейчас имеет проблему с публичными финансами: ей будет негде взять такие деньги, чтобы отдать их Китаю», — предупреждает эксперт.

По словам Глеба Каневского, Украина сама виновата в затягивании решения этой проблемы, а также в том, что может проиграть суды по «Мотор Сич»; ситуацию только усугубляет то, что СБУ не «двигает» расследование дела о покупке акций, а Антимонопольный комитет не принимает никаких решений по ним.

Эксперт напоминает, что Украина уже попадала в подобные ситуации и имеет негативный опыт проигрышей инвесторам.

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Премьер Денис Шмыгаль, получивший поручение СНБО и президента Зеленского провести анализ ситуации, ранее заявил:

«Государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций тем или иным инвесторам, покупку этих акций кем угодно.

И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире».

Аналогичную позицию занял Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Я не думаю, что оно ляжет на мои плечи. Так как предприятие частное, акции находятся в собственности иностранных инвесторов», сказал он ранее в интервью «Радио Свобода», отвечая на вопрос журналиста о будущем завода, акции и деятельность которого на протяжении нескольких лет заблокированы, а ситуация доведена до международного арбитража. 

Издание напоминает, что 5 декабря текущего года китайские инвесторы уведомили украинское Министерство юстиции о начале международного арбитражного процесса против Украины о взыскания ущерба на сумму $ 3,5 млрд.

Этому предшествовали попытки китайских акционеров «Мотор Сич» добиться отмены арестов акций в украинских судах, согласования концентрации контрольного пакета в АМКУ или урегулирования ситуации путем проведения доарбитражных переговоров.

Китайская сторона расценивает поведение украинской власти как экспроприацию инвестиций, поскольку доступ к предприятию блокируется с 2017 г.

 

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