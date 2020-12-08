В ситуации с «Мотор Сич» Украина прошла точку невозврата и теперь получит проблемы

Украина уже не сможет заморозить ситуацию вокруг ПАО «Мотор Сич» или избежать урегулирования сделки по продаже контрольного пакета акций китайским инвесторам.

При любом исходе Украина понесет потери — отмечает «Радио Свобода», передают сегодня «Українськi Новини».

«В ситуации с «Мотор Сич» Украина прошла некую точку невозврата и теперь получит проблемы, независимо от того, как дальше будут развиваться события. Если Украина окончательно откажет китайцам в праве на акции, которые они уже купили, то будет вынуждена нанимать недешевых западных юристов, платить компенсации инвестору, а в дополнение к этому — еще и поссорится с Китаем на внешнеполитическом уровне», — прогнозирует «Радио Свобода».

Издание добавляет, что даже попытка «заморозить» ситуацию в том состоянии, в котором она находится последние три года не исключает серьезных расходов, которые лягут бременем на украинских налогоплательщиков — судебные расходы и проигрыш $ 3,5 млрд в международном арбитраже.

Председатель организации StateWatch Глеб Каневский обращает внимание, что Украина не проявляет никакой активности в урегулировании конфликта вокруг «Мотор Сич».

«Претензия на сумму $ 3,5 млрд в арбитраже — это рычаг настолько мощный, что даже при желании украинской власти не отступать у нее ничего не получится.

Ведь Украина сейчас имеет проблему с публичными финансами: ей будет негде взять такие деньги, чтобы отдать их Китаю», — предупреждает эксперт.

По словам Глеба Каневского, Украина сама виновата в затягивании решения этой проблемы, а также в том, что может проиграть суды по «Мотор Сич»; ситуацию только усугубляет то, что СБУ не «двигает» расследование дела о покупке акций, а Антимонопольный комитет не принимает никаких решений по ним.

Эксперт напоминает, что Украина уже попадала в подобные ситуации и имеет негативный опыт проигрышей инвесторам.

Премьер Денис Шмыгаль, получивший поручение СНБО и президента Зеленского провести анализ ситуации, ранее заявил:

«Государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций тем или иным инвесторам, покупку этих акций кем угодно.

И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире».

Аналогичную позицию занял Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Я не думаю, что оно ляжет на мои плечи. Так как предприятие частное, акции находятся в собственности иностранных инвесторов», сказал он ранее в интервью «Радио Свобода», отвечая на вопрос журналиста о будущем завода, акции и деятельность которого на протяжении нескольких лет заблокированы, а ситуация доведена до международного арбитража.

Издание напоминает, что 5 декабря текущего года китайские инвесторы уведомили украинское Министерство юстиции о начале международного арбитражного процесса против Украины о взыскания ущерба на сумму $ 3,5 млрд.

Этому предшествовали попытки китайских акционеров «Мотор Сич» добиться отмены арестов акций в украинских судах, согласования концентрации контрольного пакета в АМКУ или урегулирования ситуации путем проведения доарбитражных переговоров.

Китайская сторона расценивает поведение украинской власти как экспроприацию инвестиций, поскольку доступ к предприятию блокируется с 2017 г.