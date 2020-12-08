Российской полиции разрешили оцеплять дома, вскрывать машины и стрелять при любой угрозе

Теперь стрелять можно, если гражданин «совершает «иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции»…

Государственная Дума России на заседании во вторник одобрила в первом чтении поправки в закон «О полиции», существенно расширяющие полномочия силовиков.

Об этом передает Finanz.ru.

Документ дает правоохранительным органам право, в частности, вскрывать автомобили без присутствия владельца, оцеплять жилые дома и проникать в жилые помещения, а также стрелять при задержании безоружных граждан.

Вскрытие транспортных средств, согласно законопроекту, может проводиться «для спасения жизни граждан или предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Присутствие владельца не обязательно — достаточно оповестить его в течение 24 часов. При этом сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.

Кроме того, полиция получает право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

При этом «сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами», говорится в тексте законопроекта.

Расширяются полномочия силовиков в работе с огнестрельным оружием. Сейчас закон разрешает полицейскому применить огнестрельное оружие при задержании, если преследуемое лицо пытается прикоснуться к оружию правоохранителя.

Теперь же эта норма становится шире: стрелять можно, если гражданин «совершает «иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Иммунитет полицейских от судебного преследования также расширяется. Статья 30 действующего закона дополняется положением о том, «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Законопроект разработан для «усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан», говорится в пояснительной записке.

«Его положения основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере законодательного обеспечения деятельности полиции, в ходе которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств», — подчеркивается в документе.