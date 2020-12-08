США и Израиль вступили в контакт с инопланетянами — экс-глава израильской космической безопасности

Трамп «был на грани» того, чтобы раскрыть их существование…

Государство Израиль установило контакт с инопланетянами? По словам израильского генерала в отставке, а ныне профессора Хаима Эшеда, ответ — да, но это держится в секрете, потому что пока «человечество не готово.

Об этом сегодня передает The Jerusalem Post.

Эшед, возглавлявший израильскую программу космической безопасности в течение почти 30 лет и являющийся трехкратный лауреатом премии Israel Security Award, в интервью газете Yediot Aharonot объяснил, что и Израиль, и США имеют дело с инопланетянами уже много лет.

Он также сообщил о существовании «Галактической Федерации».

87-летний бывший руководитель космической безопасности описал также, какого именно рода соглашения были якобы заключены между США и инопланетянами, потому что те хотят изучать и понять «ткань Вселенной».

Это сотрудничество включает секретную подземную базу на Марсе, где находятся американские и инопланетные представители.

Если это правда, то это совпало бы с созданием президентом США Дональдом Трампом Космических сил в качестве пятой ветви вооруженных сил США, хотя неясно, как долго такие отношения, если таковые имеются, продолжаются между США и их предполагаемыми внеземными союзниками.

Но Эшед настаивает на том, что Трамп знает о них и что он «был на грани» того, чтобы раскрыть их существование. Однако Галактическая Федерация предположительно помешала ему сделать это, заявив, что хочет предотвратить массовую истерию, поскольку считает, что человечество должно «развиться и достичь стадии, на которой мы… поймем, что такое космос и космические корабли», передает Yediot Aharonot.

Что касается того, почему он решил раскрыть эту информацию именно сейчас, Эшед указал, что время определяется только тем, насколько изменился академический ландшафт и насколько он уважаем в научных кругах.

«Если бы я выступил с тем, что говорю сегодня, пять лет назад, меня бы отправили в больницу», — пояснил он Yediot.

Газета добавляет, что больше информации Эшед представил в своей книге «Вселенная за горизонтом — беседы с профессором Хаимом Эшедом», например, о том, как инопланетяне предотвращали ядерные апокалипсисы и «когда мы можем включиться и навестить Людей в черном».

Неясно, существуют ли какие-либо свидетельства, подтверждающие утверждения Эшеда…