Генпрокурор Венедиктова заработала в ноябре 108 тысяч

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заработала в ноябре 108 тыс. 005,55 грн, включая 69 тыс. 681 грн оклада.

Об этом стало известно из сообщения «Слово и дело» со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

Заместители генпрокурора в прошлом месяце заработали:

Роман Говда – 187 тыс. 300,75 грн;

Гюндуз Мамедов – 58 тыс. 995,21 грн;

Алексей Симоненко – 154 тыс. 571,18 грн;

Игорь Мустеца – 152 тыс. 632,94 грн;

Максим Якубовский – 160 тыс. 478,34 грн;

Андрей Любович – 75 тыс. 661,94 грн.

Временно исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в ноябре заработал 176 тыс. 568,02 грн.