Повінь – зміна системи

Menu
Close

Мэттью Перри впервые показал в соцсети свою невесту

08.12.2020

Американский актер, звезда “Друзей” Мэттью Перри впервые опубликовал фото своей возлюбленной и уже невесты 29-летней Молли Гурвиц. Недавно актер объявил, что впервые будет жениться, а теперь решил изменить своим принципам хранить личную жизнь подальше от аудитории ради благотворительности.

На первом снимке девушка предстала в футболке с надписью “Может ли это быть больше, чем просто футболка?”, а также в бейсболке с подобным принтом.

Таким образом Мэттью рассказал поклонникам о своей линейке одежды, выручку от которой он направит во Всемирную организацию здравоохранения для борьбы с COVID-19.

: showbiz.siteua.org

Читайте також:   Еквілібристка перейшла Таймс-сквер по канату після важкої травми. ВІДЕО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *