Мэттью Перри впервые показал в соцсети свою невесту

Американский актер, звезда “Друзей” Мэттью Перри впервые опубликовал фото своей возлюбленной и уже невесты 29-летней Молли Гурвиц. Недавно актер объявил, что впервые будет жениться, а теперь решил изменить своим принципам хранить личную жизнь подальше от аудитории ради благотворительности.

На первом снимке девушка предстала в футболке с надписью “Может ли это быть больше, чем просто футболка?”, а также в бейсболке с подобным принтом.

Таким образом Мэттью рассказал поклонникам о своей линейке одежды, выручку от которой он направит во Всемирную организацию здравоохранения для борьбы с COVID-19.

: showbiz.siteua.org