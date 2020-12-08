Додон предложил Санду обсудить роспуск парламента Молдовы

Действующий президент Молдовы Игорь Додон пригласил партию «Действие и солидарность», лидером которой является избранный президент Майя Санду, обсудить досрочные выборы в стране.

В то же время он отверг требование оппозиции отправить в отставку правительство Молдовы.

Об этом Додон заявил в интервью молдавскому телеканалу N4.

По словам действующего президента, решение о проведении досрочных парламентских выборов должно приниматься в ходе переговоров между крупнейшими партиями, которые имеют шанс попасть в новый парламент.

«Нужно согласовать дату досрочных выборов и совместные действия относительно этого», — добавил он.

Додон отметил, что Партия социалистов, которую он формально возглавляет, вместе с «Действием и солидарность» могут заблокировать работу парламента, после чего Санду может подписать указ о его роспуске. Он также заверил, что будет делать все для того, чтобы досрочные выборы парламента прошли осенью 2021 года.