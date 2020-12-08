У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров’я виступили проти примусового щеплення від коронавірусу. Проте уряди мають працювати на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації.

Про це заявила директорка відділу ВООЗ з імунізації Кейт О’Брайан, — передає Громадське.

За її словами, особливу рекомендацію вакцинуватися можуть отримати медики у відділеннях інтенсивної терапії.

«Я не думаю, що ми припускаємо створення якимись країнами мандату на вакцинацію. Проте можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно або наполегливо рекомендується пройти вакцинацію», — сказала О’Брайан.

Директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян наголосив, що люди повинні самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи потрібно їм вакцинуватись.