Мішель Андраде змінила імідж та перефарбувалася в мегаяскравий колір

Співачка оновила імідж і запропонувала варіанти обкладинки для нового треку

Українсько-болівійська співачка Мішель Андраде оновила імідж, перефарбувавшись в інший колір.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася знімком, де частина її волосся яскраво-червоного відтінку. У коментарі співачка зазначила, що це перше її фарбування.

Крім того, Мішель Андраде виклала кілька варіантів обкладинки нового треку, запропонувавши фанатам вибрати найкращий.

:tvgid.ua

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