В Минске пенсионерку, приехавшую за покупками в ЦУМ, арестовали на 10 суток

В Беларуси пенсионерку арестовали на 10 суток за то, что она якобы участвовала в акции протеста. Об этом сообщают волонтеры в Telegram-канале «Списки задержанных«.

По данным волонтеров, Валентину Алексеевну 1953 года рождения задержали накануне в Минске возле здания филармонии. Пенсионерка заявила, что не участвовала в мирном Марше мудрости, а приехала в ЦУМ, чтобы посмотреть подарки дочери и внучке.

Отмечается, что женщина была без символики и без денег, так как пенсия должна была прийти 12-го декабря. Пенсионерка приехала по проездному внучки, увидела, что у филармонии большое скопление людей и решила пойти в сторону Академии наук на автобус №100.

В это время к ней подъехал бус с силовиками и ее забрали. Пенсионерка была в бусе одна и ее пообещали отпустить, если она скажет свои данные, но обещание не сдержали.

Когда женщина услышала о том, что ей дали 10 суток, спросила, понимают ли, что она не выдержит. Волонтеры отметили, что пенсионерка очень волновалась, у нее проблемы с сердцем, периодически она теряет сознание и даже падает на ровном месте.

7 декабря в Минске прошел Марш пенсионеров («Марш мудрости»). Это была десятая акция — их уже 2 месяца проводят каждый понедельник. Участники Марша скандировали «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным». СМИ писали о «точечных задержаниях».