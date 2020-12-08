Швейцария обеспокоена нарушениями Россией прав человека в Крыму

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела видеовстречу с госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти. В ходе беседы они обсудили нарушения прав человека и милитаризацию Крыма Россией.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Марти заверила, что рассмотрит инициативу Украины по деоккупации Крыма, которую представила Джапарова.

«Первый замминистра иностранных дел Украины сообщила Кристине Марты о нарушении прав человека и милитаризации Крыма Российской Федерацией, ознакомила ее с приоритетными целями инициативы Крымская платформа и пригласила Швейцарию присоединиться к ее работе», — говорится в сообщении.

Госсекретарь Швейцарии подтвердила, что ее страна никогда не признает аннексию Крыма. Кристина Марти также выразила обеспокоенность нарушениями прав человека на полуострове.