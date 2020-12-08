В Харькове заявили, что будут производить российскую вакцину от коронавируса только после её госрегистрации

Расположенная в Харькове фармацевтическая компания АО «Биолек» прокомментировала информацию о том, что производитель российской вакцины от коронавируса «СпутникV» готов выпускать препарат на территории Украины на мощностях компании.

Комментарий представитель «Биолек» дал корреспонденту «Страны».

В компании напомнили, что на отдельных телеканалах и в других СМИ появилась информация, что «Биолек» освоил технологию производства готовой формы вакцины против коронавируса «Спутник V» и имеет возможность ее серийного выпуска для обеспечения потребностей населения на территории Украины и других стран.

«АО «Биолек», как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V» или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании», — заявили на предприятии.

В «Биолек» добавили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации.