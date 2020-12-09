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Сколько человек умерли при испытаниях вакцины Pfizer от коронавируса — FDA

09.12.2020

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США обнародовало доклад о вакцине против коронавируса, выпущенной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Как следует из документа, в ходе испытаний препарата умерли шесть участников.

Доклад появился на сайте FDA.

Не всем скончавшимся давали вакцину. Двоим из них вводили настоящий препарат, остальным — плацебо. У всех умерших были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. К тому же половина из них была старше 55 лет. 

Так, у одного из вакцинируемых были атеросклероз и ожирение. Он скончался через три дня после введения первой части препарата. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части инъекции произошла остановка сердца. Еще через три дня он умер. 

Два пациента из группы плацебо скончались от инфаркта и инсульта. Причина гибели еще двух людей выясняется.

При этом в докладе сказано, что вакцина гарантирует защиту уже после первой дозы, поэтому в целом препарат безопасен и эффективен.

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