Директору Roshen сообщили о подозрении после ДТП с велосипедистами

Полиция объявила о подозрении директору компании Roshen Вячеславу Москалевскому, что анонсировала еще больше недели назад, 30 ноября.

Москалевского теперь официально подозревают в нанесении легких телесных повреждений во время аварии в Киевской области.

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на спикера полиции области Виталию Грохольскую.

«Сообщили о подозрении по статье 125 Уголовного кодекса», — сказала представитель правоохранителей.

По словам Грохольской, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании директору меры пресечения. Речь идет об избрании подозреваемому личного обязательства.