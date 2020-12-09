Директору Roshen сообщили о подозрении после ДТП с велосипедистами

Полиция объявила о подозрении директору компании Roshen Вячеславу Москалевскому, что анонсировала еще больше недели назад, 30 ноября.
Москалевского теперь официально подозревают в нанесении легких телесных повреждений во время аварии в Киевской области.
Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на спикера полиции области Виталию Грохольскую.
«Сообщили о подозрении по статье 125 Уголовного кодекса», — сказала представитель правоохранителей.
По словам Грохольской, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании директору меры пресечения. Речь идет об избрании подозреваемому личного обязательства.
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