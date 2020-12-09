«Слуга» Герман «забыл» задекларировать британскую фирму на миллионы фунтов – СМИ

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Денис Герман не указал в своей декларации данные о том, что он являлся бенефициарным владельцем британской компании.

Речь идет о декларации за 2018 год, которую политик подал, будучи кандидатом по округу №35 (Днепропетровская область) в Верховную Раду. Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции«.

Журналисты, ссылаясь на Государственный реестр юридических лиц, заявили, что Герман был бенефициарным владельцем ООО «Альфа Косметикс» с 2017 года (находится в городе Харьков).

Будучи еще кандидатом в депутаты, «слуга» задекларировал корпоративные права своей жены Оксаны Герман (9% фирмы). 91% принадлежал британской компании Chaser Commerce LLP.

В июне 2019-го деятельность последней была приостановлена, а право собственности украинской «Альфа Косметикс», которая уже имела другое название, перешло к жене Германа. Новое название фирмы – «Герман Консалтинг».

«Британская компания имела значительные обороты, а перед ликвидацией расходы завысили таким образом, чтобы оставить минимальную нераспределенную прибыль… В это же время украинское дочернее предприятие не было таким успешным, указывая от 10 до 70 тыс. грн дохода в год», – сказано в расследовании.

Chaser Commerce LLP к 31 января 2019 года указала доходы в 1,4 миллионов фунтов стерлингов (52,47 млн гривен), в январе 2018-го – 1,6 миллиона (59,96 млн гривен), а к 31 января 2017 года – 2,4 миллиона (89,95 млн гривен).

Компаниями-учредителями Chaser Commerce с момента создания в 2014 году и до закрытия были фирмы, зарегистрированные в оффшорной зоне Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd.