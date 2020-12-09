Медик рассказала, в каких случаях контактные линзы опасны для здоровья

Людям, которые носят линзы стоит помнить, что корректирующие зрение линзы – это не только удобство, но и дополнительная ответственность.

Контактные линзы требуют особенного ухода, которого, к сожалению, придерживаются далеко не все. Об этом сообщила офтальмолог Гульжиян Аржиматова, сообщает “МедикФорум”.

Доктор отметила, что в своей медицинской практике сталкивалась с пациентами, которые могли уронить линзу на пол, а помле этого одеть её на глаз, протерев рукой. Такое пренебрежение здоровьем заканчивается для таких людей хирургическим вмешательством и потерей глаза.

Офтальмолог напомнила правила, касающиеся ношения контактных линз:

категорически запрещено спать с линзами на глазах;

хранить линзы необходимо в энзимных растворах, которые нейтрализуют бактерии, появляющиеся на поверхности линз.

перед тем как одеть линзу нужно обязательно вымыть руки и обработать их антисептиком.

: lifestyle.clutch.ua