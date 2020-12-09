Когда в Украине введут локдаун: источник назвал конкретные даты

9 декабря правительство Украины примет решение о введении локдауна с 1 по 14 января включительно.

Об этом сообщает источник «Апострофа» в правительстве Украины.

«Будут предлагать местным властям закрыть все учебные заведения и все торговые точки (кроме продуктовых и аптек), будет разрешена доставка товаров. Общественный транспорт будет работать с ограничениями (скорее всего 50% от мест)», — рассказал собеседник.

Кроме того, междугороднее и межобластное транспортное сообщение закрывать не будут.

«Церкви — нетронутые. Также будет запрещен весь сектор развлечений (клубы, концерты и тд). Ну и остаются маски, конечно же, и штрафы за их отсутствие», — добавил источник «Апострофа».