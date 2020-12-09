Сократил путь по тонкому льду: В Сумах 70-летний пенсионер провел полчаса в холодной воде

В Сумах 70-летний местный житель решил сократить путь домой и провалился под лед на реке Псел. Мужчина пробыл в холодной воде около получаса, после чего его достали спасатели.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, пенсионера заметили случайные прохожие, которые и решили обратиться за помощью к спасателям. До приезда сотрудников ГСЧС люди пытались добраться до пострадавшего самостоятельно при помощи лестницы. Однако из-за очень тонкого льда сделать это у них не получилось.

Спасатели добрались до 70-летнего мужчины на лодке и смогли вытащить его на берег, где его уже ждала карета скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением.

«Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед, и ни в коем случае допускать на водоемы детей!» — заявили в ГСЧС.