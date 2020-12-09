В РФ заявили, что делать их вакцину от COVID-19 начала украинская компания. Там опровергают

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже начала производить харьковская фармкомпания «Биолек».

«Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек». Производственные мощности «Биолек», на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP», — говорится в заявлении на сайте РФПИ.

В свою очередь, в «Биолеке» опровергли информацию россиян о начале производства вакцины «Спутник V».

«Относительно этого сообщаем, что АО «Биолек», как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. На данный момент АО «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V», или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании», — говорится в сообщении на сайте компании.