НБУ резко снизил официальный курс евро

Единая европейская подешевела еще на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,05 гривен за евро. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 декабря установлен на таком уровне: 34,0546 гривен за евро (-0,204 грн). При этом курс евро на 8 декабря составляет 34,2586 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 34,13 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,11 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,08 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на таком уровне: 28,0828 гривен за 1 доллар (-0,1566 грн). При этом курс доллара на 8 декабря составляет: 28,2394 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается пятый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.