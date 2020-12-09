Рубан назвал транспорт в Киеве, который первым ограничат из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Киеве рассматривают возможность ограничения работы общественного транспорта, в первую очередь – маршруток, для предотвращения распространения COVID-19 в случае ухудшения ситуации.

Об этом 8 декабря заявил начальник Главного управления столичной Госпродспоживслужбы Олег Рубан, передает «Громадське«. Метрополитен же является относительно безопасным видом транспорта, отметил он.

По словам Рубана, исходя из рисков распространения коронавируса при несоблюдении правил карантина, в первую очередь могут ограничить работу маршрутных такси. Далее следуют обычные такси, потом – наземный коммунальный транспорт.

«На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контроля ношение масок. Поэтому ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь», – сказал Рубан.