Предложен простой способ увеличить продолжительность жизни

Быстрая ходьба является простым способом увеличить продолжительность жизни, констатируют ученые.

Научные специалисты утверждают, что быстрая ходьба может существенно повлиять на продолжительность человеческой жизнь.

«Вы можете продлить свою жизнь на годы без необходимости инвестировать в высокотехнологичное оборудование или заниматься высокоинтенсивными упражнениями», — подчеркивают они преимущество данного метода достичь долголетия.

Ссылаясь на исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, издание Express сообщает: ученые продолжают получать доказательства того, что простая физическая деятельность может продлевать человеческую жизнь. Исследователи наблюдали за привычками и смертностью почти 475 000 человек, большинству из которых было за 50 лет на момент начала исследования. Они обнаружили, что люди, которые ходят быстрее, живут дольше людей с медленной походкой.

«Быстрая походка определялась как ходьба со скоростью не менее трех миль в час или 100 шагов в минуту. Участники, имевшие привычку ходить быстро, демонстрировали более продолжительную продолжительность жизни даже при высоком весе, данная закономерность сохранялась в диапазоне индекса массы тела (ИМТ) от 20 до 40», — сообщается о результатах исследования.

По словам ведущего автора проекта, доктора Франческо Заккарди, данный результат показывает, что физическая функция является более сильным фактором долголетия, чем индекс массы тела, а также то, что люди с полнотой, но хорошей физической подготовкой, имеют все шансы прожить дольше.

Ученый предложил сравнить разницу между ходьбой разных темпов.

«У женщин, которые ходят быстрее, продолжительность жизни составляет около 87 лет по сравнению с 72 годами у женщин, которые ходят медленно. Мужчины с быстрой походкой имели продолжительность жизни около 86 лет по сравнению с 65 годами у тех, кто привык двигаться медленно», — отметил эксперт.

Доктор Заккарди подчеркнул, что повседневная физическая активность является простым способом избежать появления ассоциированных с ожирением заболеваний и состояний, укорачивающих жизнь, – диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, некоторых видов рака, инсульта. Также ученый посоветовал избегать потребления продуктов и напитков с высоким содержанием насыщенного жира, сахара и соли.

: Новости Ю