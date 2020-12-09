8 верных способов избавиться от сонливости после обеда

Тщательно покушать во время обеда — кто себе может отказать в подобном удовольствии! Но вот незадача: после плотной еды нередко возникает чувство сонливости. Работать уже не так-то и хочется, лучше в теплую кровать, да подремать часок-другой. Позволить подобное поведение редко кто может. Поэтому приходится спасаться кофе и другими энергетиками. Забудьте! Есть способны гораздо проще и эффективнее, чем кофеин. Давайте рассмотрим эти методы.

Сходить на тренировку

Вы удивлены, но это правда работает. Тренировки провоцируют выброс эндорфинов и адреналина, что позволяет в кратчайшие сроки забыть об усталости и сонливости. Организм будет заряжен нужной энергией, даже если до этого единственное, что вам хотелось, — тихо лежать под уютным одеялком.

Отдохнуть от монитора

Офисные работники сидят за мониторами большую часть будней. Это влияет на зрение, способность сосредотачиваться. В совокупности с обедом это даст сонливость. Лучше отказаться от сидения за монитором сразу после еды, а вместо этого сделать получасовой перерыв. Например, прогулка на улице отлично подойдет.

Сделать растяжку

Такой способ работает на ура. Даже легкие потягивания помогут телу освободиться от всех зажимов, произошедших за время работы. После обеда легкие упражнения позволят обеспечить ткани притоком крови, а значит, появится и энергия.

Выпить чай

Чай отлично помогает бороться с сонливостью. Все дело в наличии в нем кофеина. Кстати, этого компонента в некоторых сортах больше, чем в кофе! Живительный напиток мягко пробуждает и дарит энергию на весь остаток дня.

Умыться холодной водой

Освежает и бодрит такой прохладный душ лица. Также эффективен в борьбе с сонливостью прием воды. Дело в том, что гидратация организма позволяет увеличить уровень кислорода в крови и повысить уровень энергии. А значит, никакой сонливости после обеда!

Послушать музыку

На работе после обеда не будет лишним включить в наушники любимую музыку. Она пробуждает определенные механизмы в организме, что не позволит вам оставаться сонным.

Съесть шоколад

Как бы вам не казалось, что это вредный продукт, но на деле это не так. Одним из его полезных качеств является то, что он дарит бодрость человеку. Благодаря ему человек будет улыбаться, так как шоколад вызывает выброс эндорфинов, а также повышает эффективность ума и налаживает работу нервных клеток. Но помните: так полезен только горький шоколад!

Немного поспать

Этот способ мы оставили на самый крайний случай, ведь он не всем подойдет. Мало у кого на работе найдется укромное местечко для сна. Да и риск того, что вы не сможете вовремя проснуться или спустя полчаса почувствуете себя еще более разбитым (такое тоже случается!). Поэтому оценить способ можно только после эксперимента. Попробуйте и поймете, подходит ли вам такое.

: Новости Ю