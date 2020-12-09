Повінь – зміна системи

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Врачи назвали главные симптомы, которые указывают на рак желудка ранней стадии

09.12.2020

Время от времени у каждого человека могут возникать боли в животе. Однако беспокоится не нужно, если они имеют временный характер.

Но в случае, если желудок начинает регулярно беспокоить, то это повод обратить особое внимание на пищеварительную систему. Врачи выделяют четыре основных признака, с помощью которых можно определить развитие рака желудка на ранней стадии:

Нормальная деятельность желудка нарушается. Он не переваривает пищу, либо делает это частично;
Появляются проблемы с глотанием пищи;
Организм начинает по необъяснимым причинам стремительно терять вес;
Появляется одышка.

Медики утверждают, что необходимо немедленно пройти обследование, если эти симптомы проявляются вместе в течение двух недель.

: u-news.com.ua

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