Наталя Могилевська заінтригувала роботою з Alyona Alyona

Українська співачка Наталка Могилевська збирається заспівати реп з популярною хіп-хоп-виконавицею Alyona Alyona.

Наталя Могилевська підготувала шанувальників до колаборації з реперкою Alyona Alyona. Співачка нібито збирається записувати yоворічний реп.

Поп-співачка Наталія Могилевська вирішила поцікавитися у шанувальників, як вони відреагують, якщо вона випустить пісню в новому для неї стилем.

“Чи Любите ви реп? А то я, збираюся днями, здивувати вас новорічним репом. Я ніколи не мала до нього особливі почуття, але, “голови” Олени Олени захопили моє серце. Хотіли б почути спільну пісню?”,- звернулася вона до шанувальників.

Могилевська показала фото, зроблене з реперкою Alyona Alyona, на якому вона постає в легкому напів спортивному вбранні навпочіпки в парі з Alyona Alyona. На відміну від поп-співачки, реперка воліла приміряти леопардовий спортивний костюм і кросівки.

Шанувальники Наталії неоднозначно відреагували на її пропозицію, і відверто написали про це в коментарях.

“Звичайно, цікаво все, але… різні рівні… і ця чудова леопардова мадам до тебе, Наталі, не підніметься. А тобі до неї – не варто”, “ні, взагалі не розумію, хто цю людину зараз тягне “в шоу-бізнес”, ” Наташа ви краще що є в українському шоу бізнесі ! Навчіть молодь співати”, ” я теж особливої любові до репу не відчуваю, але деякі пісні (ну або як вони у них називаються Тексти) дуже навіть цікаві. От не уявляю поки цей дует, але дуже цікаво, що вийде”, – пишуть шанувальники Могилевської.

: glavred.info

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