Усов, Гурак, Барбул: топ-чиновников украинского ОПК подозревают в хищении госсредств

НАБУ договорилось о сотрудничестве с новым руководством «Укроборонпрома», где установлен ущерб на сумму свыше 88,5 млн грн.

В хищении около 50 млн из этой суммы подозревают экс-руководителя «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула, который сейчас имеет общий бизнес с недавно уволенным председателем Государственного космического агентства Украины Владимиром Усовым и бывшим коллегой из «Укроборонпрома» Денисом Гураком. По странному стечению обстоятельств, эти связанные между собой лица, не имеющие необходимой экспертизы, возглавляют стратегические учреждения оборонного сектора Украины. Детальное изучение их деятельности по соответствующим должностям вполне может привести следствие к теневым бенефициарам развала украинского ОПК. Даст ли объективные результаты расследования силовиков? Подробнее в нашем материале.

17 ноября 2020 года правительство освободило Владимира Усова с должности председателя Государственного космического агентства Украины, которую он занимал с конца 2019-го. И как бы там Усов не оправдывался, это совсем не удивительно, если учесть результаты его пребывания на этом посту.

Результаты деятельности Усова в ГКАУ

За 9 месяцев 2020-го возглавляемая им отрасль произвела почти вдвое меньше продукции, чем в прошлом году. Увеличилась кредиторская и дебиторская задолженности. Кроме того, по сравнению с показателями на 01.01.2020 года, задолженность в бюджет (недоимка) увеличилась в четыре раза. Усову также не удалось ликвидировать задолженность по заработной плате.

Предприятия и учреждения космической отрасли Украины с января по сентябрь 2020 года увеличили чистый убыток до 1,038 млрд гривен. Это в 23 раза больше, чем по итогам девяти месяцев прошлого года.

То, что Усов на посту главы Госкосмоса человек случайный и даже опасный для отрасли, многим авторитетным экспертам было очевидно с самого начала: ребята просто дорвались к очередному «корыту» — активам, которые можно раздерибанить. От интервью и официальных заявлений Усова смеялась вся страна. Он и сам признавался, что «ничего толком не умеет».

Бизнесы Усова

К тому же, еще до назначения Усова в Госкосмос стало известно, что он подозревается в хищении государственных средств: одна из его компаний — «Гутенбергз» — является фигурантом уголовного дела ГБР о закупке бесплатных учебников на более чем 24 млн грн.

Еще чуть позже оказалось, что другой сомнительный стартап Усова — компания по 3D-печати Kwambio — в декабре 2017 года получила $500 тыс. инвестиций от венчурного фонда Impulse VC , главным инвестором которого является российский миллиардер Роман Абрамович. IMPULSE VC также связывают с Роскосмосом. Обычно фонд инвестирует в проекты, которые дают РФ возможность «потягаться с американской разведкой».

Владимир Усов

Журналисты LB о стартапе Kwambio, представляя голову ГКАУ, писали так: «Услугами его компании пользуются Coca-Cola, General Electric, Cristian Dior и отдельно — NASA». Но… на официальном сайте NASA информация о таком партнерстве отсутствует. Похожая ситуация и с General Electric. Также, по нашей информации, перечисленные международные компании не фигурируют ни в налоговых отчетах, ни в финансовых декларациях «Квамбио». Это обстоятельство можно расценивать как элемент мошенничества компаний Усова с целью создать себе положительный имидж, как солидной коммерческой и инновационной структуры.

К тому же, в интервью Роману Скрыпину 17.06.20, Усов признался , что компания «Квамбио» никогда не сотрудничала ни с Маском, ни с NASA. «Больше всего об Илоне Маске писали, но с Маском мы там вообще формально договоров не имели и не работали. Это так новости написали, что «Квамбио» с Маском работала. Мы не работаем с Tesla. NASA официально в Kwambio тоже ничего не заказывало», — рассказал Усов.

Партнеры по «Укроборонпрому»

Кроме того, в декабре 2018-го компания Усова «Квамбио» учредила биотехнологическую компанию «Адам Корп», среди соучредителей которой значатся и другие бывшие чиновники. Один из них — бывший заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности «Укроборонпрома» Денис Гурак. Проработав в «Укроборонпроме» 4 года (с 2014 по 2018 годы), Гурак при этом в декларации после увольнения указал владение 16,66% доли в «Адам Корп» (83 333,34 грн).

В государственной компании «Укроборонпром» Денис Гурак занимался, в частности, вопросами реформирования отрасли. Например, работал над тендером на международный аудит госконцерна «Укроборонпром» общей стоимостью 130 млн грн. Когда тендер отменили, он помогал составлять квалификационные требования к участникам, чтобы в 2018-м провести новый конкурс. За самый дорогой подряд по стратегическому консультированию боролись несколько иностранных компаний. Одна из них — некоммерческая организация The Potomac Foundation — в своем тендерном предложении оценила услуги в $1 млн 985 тыс. Однако тогда тендер так и «завис». Гурак же продолжал настаивать на необходимости проведения аудита, но уже как старший научный сотрудник The Potomac Foundation. Впрочем, в апреле 2019-го президента Potomac Foundation Филиппа Карбера в числе других международных экспертов пригласили в состав наблюдательного совета «Укроборонпрома». Кстати, его услуги к тендерному предложению по конкурсу, который «завис», оцениваются в $600 тыс. ($250/час).

Денис Гурак

Еще один партнер Усова по «Адам Корп» — бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» (2015-2018 годы) Павел Барбул, который пришел в «Укроборонпром» одновременно с Гураком в 2014-м. Напомним, «Спецтехноэкспорт» специализируется на импорте и экспорте зарубежным партнерам Украины разработанных отечественными специалистами оружия, техники и современных оборонных технологий.

Кстати, Барбул, как и Усов, является уроженцем Одессы. И, так же, как Усова, Барбула подозревают в хищении бюджетных средств — в размере более 50 млн грн. Неудивительно, что сам Барбул не афиширует свою причастность к «Адам Корп» , спонсируемой Гураком и компанией «Квамбио», которая, в свою очередь, спонсируется из РФ. Так, под постом в Facebook, где Денис Гурак с Владимиром Усовым радуются общим успехам, Барбул скромно пишет «Goog job». Кстати, Гурак и Барбул одновременно не только пришли в «Оборонпром» — уволили их также почти синхронно, с разницей в один месяц. Поэтому остается вопрос — кто и зачем привел Барбула, Гурака и Усова на руководящие должности в отрасль ОПК?

Что известно о Барбуле?

По данным следствия, руководство «Спецтехноэкспорта» в 2009 году заключило договор с иностранной компанией по сопровождению одного из внешнеэкономических контрактов. Согласно контракту, «Спецтехноэкспорт» должен был поставить Министерству обороны Индии продукцию «Завода 410 ГА». К сопровождению контракта была привлечена компания-посредник из Объединенных Арабских Эмиратов. Она должна была от имени и в интересах «Спецтехноэкспорта» заключить и выполнить контракт. Однако компания-посредник, получив в 2015 году (уже от Барбула) $2 млн 225 тыс, никаких услуг для госпредприятия не предоставила.

В марте 2019-го Павла Барбула взяли под стражу и назначили залог в размере 2 млн грн. Но через несколько дней залог был внесен, и его, как и других подозреваемых, выпустили из Лукьяновского СИЗО.

Павел Барбул

Неизвестно, причастны ли к этому Гурак и Барбул, но Госкосмосу во главе с Усовым были переданы два предприятия «Укроборонпрома» — Государственное научно-исследовательское предприятие «Конекс» и Тернопольское государственное научно-техническое предприятие «Луч».

Впрочем, в ноябре 2020-го года НАБУ и государственный концерн «Укроборонпром» договорились о сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия коррупции и обмене информацией. Известно, что в рамках расследования коррупции в ОПК детективы НАБУ направили в суд более 10 обвинительных актов в отношении 30 обвиняемых, среди которых в том числе должностные лица Министерства обороны Украины, предприятий «Спецтехноэкспорт», ГП «Львовский бронетанковый завод», завод «Авиакон». Общая сумма установленных убытков по этим делам — более 8,85 млн грн.

Итак, ждем новых подробностей от следствия.

Николай Ткачук

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