Как начальник Одесской налоговой Юлия Шадевская берет деньги за свои «услуги»

А вот и первая часть файлов с новой флешки. На кадрах видео, действующий начальник Одесской налоговой Юлия Шадевская.

В 2016-2020 она возглавляла лабораторию ГФС, где и собирала взятки за “правильные” экспертизы. Кроме этого, получая “пухлые” конверты под камерами силовиков Шадевская решала вопросы и в налоговой. Вот только в результате документирования, Шадевская не была уволена, а пошла на повышение и возглавила налоговую Одессы. Там конверты еще плотнее.

Наслаждайтесь)Очень ценный кадр для Любченко и Марченко.



“Грязные игры”