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Как начальник Одесской налоговой Юлия Шадевская берет деньги за свои «услуги»

09.12.2020

А вот и первая часть файлов с новой флешки. На кадрах видео, действующий начальник Одесской налоговой Юлия Шадевская.

В 2016-2020 она возглавляла  лабораторию ГФС, где и собирала взятки за “правильные” экспертизы. Кроме этого, получая “пухлые” конверты под камерами силовиков Шадевская решала вопросы и в налоговой. Вот только в результате документирования, Шадевская не была уволена, а пошла на повышение и возглавила налоговую Одессы. Там конверты еще плотнее.
Наслаждайтесь)Очень ценный кадр для Любченко и Марченко. 

“Грязные игры”

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