“Смотрящий за чорною касою” митниці”: як Олег Богданов став контрабандистом в законі

Про корупційні схеми на митниці не чув хіба що лінивий. Ну а про шалені статки працівників митниці в буквальному сенсі ходять легенди.

Наприклад, в обоймі начальника відділу митного оформлення №4 митного посту Рава-Руська Львівської митниці ДФС було виявлено цілий Rolls Royce Wraith вартістю близько 400 000 доларів.

Але це розслідування про митника зовсім іншого, значно соліднішого калібру. Про Олега Валерійовича Богданова, якого називають справжнім важковаговиком контрабанди.

Хто такий Олег Богданов?

Олег Богданов – людина зовсім не публічна. До 2014-го, тобто до кінця президентства Януковича, він був заступником начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями та начальником відділу провадження у справах про порушення у Київській міській митниці ДФС. Також він працював заступником начальника Одеської митниці ДФС. Такі посади напряму пов’язані з корупційними ризиками, але у 2016-му Богданов дивом уникнув люстрації.

Це вочевидь доводить, що Богданов навіть після усунення від офіційних посад залишився впливовою фігурою серед чиновників і політиків різного ґатунку. І його вплив на митницю та органи податкових служб досі колосальний.

Наприклад, Юрій Атаманюк, колишній перший заступник начальника Головного управління податкової міліції ДПС України (2010-2012), фактично називає Олега Богданова “смотрящим за чорною касою” митниці.

Статки Олега Богданова

Сьогодні Олег Богданов офіційно вважається бізнесменом. Він зі своєю дружиною Тетяною володіє кількома компаніями, а в його крайній опублікованій декларації вказано, що до 2017-го він був директором ТОВ “Ліга імпекс”. Компанія займається вантажним автомобільним транспортом.

Попри це все, задекларовані доходи сім’ї Богданових за 2016 рік вкрай мізерні. Олег Валерійович отримав зарплати лише 27 000 грн, а його дружина – 33 100 грн. Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю лише 125 000 грн. І це все всього лиш за рік.

Однак попри такі скромні доходи, сім’я Богданових декларує дуже серйозні активи. Це – 100 000 доларів, 50 000 євро, 330 000 гривень та 30 000 доларів позичених третім особам. Станом на той таки 2016-тий Богданови володіли BMW X5, Mercedes Benz 316, трьома вантажівками Scania та причепом-рефрижератором.

З нерухомості Олег та Тетяна Богданови декларували 12 земельних ділянок, 4 квартири, власне житловий будинок у Конча-Заспі, кафе-магазин, 2 гаражі та цілих 2 майнових комплекси будівель.

У наступні кілька років доходи сім’ї Богданових не дуже виросли. Це, для прикладу, список доходів Тетяни Богданової за 2019 рік. І він складає всього лиш 44 200 гривень за рік.

Водночас її майнові активи вражають. Цілих 32 об’єкти нерухомості, зокрема у селі Рославичі, що під Києвом, та квартири у елітному будинку на Печерську (вул. Михайла Драгомирова, комплекс – “Новопечерські Липки”). Із автомобілів – хіба що BMW X5 2013 року випуску.

Особливих досягнень у підприємництві у Тетяни Богданової немає, тож можна з впевненістю припустити, що все записане на неї майно насправді належить її чоловікові Олегу. Таким чином Олег Богданов уникає фіксації у податкових деклараціях. Рівно ж через це він реєструє розкішні автомобілі саме на свою доньку, а не на себе.

Наприклад, у 2018-му на Вікторію Олегівну Богданову було оформлено 2 розкішні автомобілі: Mercedes S350 2017 р.в. та Range Rover 2016 р.в.

Записувати елітне майно на родичів – це типова звичка корупційних чиновників, які не можуть пояснити походження коштів на його покупку. Але оформлення автомобілів на доньку, а квартир та землі на дружину – це просто дріб’язкові кошти, які хоч якось спробував легалізувати Олег Богданов. Серйозні суми він намагався “промивати” через великі інвестиції у бізнес.

Крім того Олег Богданов є власником ТОВ “БМС Сакура”, яка займається оптовою торгівлею.

ТОВ “Надійний брокер”, яка веде діяльність у сфері транспорту із 18 травня 2020 року також у власності Олега Богданова.

Псевдоінвестор

Минулого року Олег Богданов вийшов на новий рівень легалізації своїх незаконно отриманих коштів. Він вирішив вкладати свій “чорний кеш” у різні компанії: купувати їм, наприклад, техніку, будматеріали, а натомість ставити в тих же компаніях, наприклад, свого директора і за рахунок схем та махінацій отримувати шалені прибутки. Це один із видів так званого “обналу”, варіацій якого може бути безліч.

ТОВ “Лідер-ГРУПП” – це одна із компаній, яка потрапила в орбіту інтересів Олега Богданова. Якщо точніше, то він будь-що хотів її по-своєму “проінвестувати”, оскільки ТОВ “Лідер-ГРУПП” працює на ринку будівництва, а це завжди дуже великі гроші. Тим паче у Києві.

За нашими ТОВ “Лідер-ГРУПП” дійсно потребувала додаткового фінансування, щоб стати більш потужним гравцем на ринку, тому перемовини з Богдановим щодо його заходу в компанію як інвестора насправді були. Однак умови, які він запропонував, були неприйнятні та зовсім незаконні. Інвесторство для екс-митника було потрібне тільки задля відмивання своїх брудних грошей, отриманих від контрабандних і митних операцій.

Після відмови у такій так би мовити “співпраці”, у ТОВ “Лідер-ГРУПП” почались серйозні проблеми.

Спочатку були погрози директору ТОВ “Лідер-ГРУПП” через повідомлення у WhatsApp. Тут Богданов пише, що розірве компанію “в хлам” і попереджає про наступні неприємності: “не обижайтесь с братом…”

Номер телефону, звідки надіслали погрози, дійсно належить Олегу Богданову. Про це писав навіть головний Фейсбук-інсайдер митних справ Павло Верещагін.

Свого слова Богданов дотримав і авжеж перша атака була збоку рідної Олегу Богданову інстанції – від Державної податкової служби.

Раз-по-раз з на адресу компанії приходять листи подібного змісту із вимогою надати документи або провести обшуки. Адреси відправників різні. Але зазвичай компанію “тероризують” ДПС та ДФС. Все це навіть підкріплюється рішеннями столичних судів. Наприклад Святошинського.

Надумані кримінальні провадження, які ініційовані восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, навіть передані у Київську міську прокуратуру. Але у відповідь на адвокатський запит тут чітко відповідають, що ТОВ “Лідер-ГРУПП” не є учасниками кримінальних проваджень.

Все це свідчить тільки про те, що Олег Валерійович Богданов серйозно мститься компанії, яка не захотіла бути співучасником відмивання брудних грошей. Всі перелічені способи тиску на ТОВ “Лідер-ГРУПП” можна вважати не інакше, як “кошмаренням” чесного бізнесу.

Звідки саме у Олега Богданова беруться настільки великі кошти, що він шукає способи їх відмивки? Яких впливових посадовців митної служби він досі консультує та якими махінаціями на митниці із ними займається?

А головне – скільки компаній можуть постраждати від залякувань такого псевдоінвестора? Ми сподіваємося на відповідну реакцію контролюючих органів та готові надати усі матеріали для слідства.

“NewsMakers”