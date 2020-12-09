Люди похилого віку з багатих країн більше п’ють

Нове дослідження показало, що літні жителі багатих країн вживають більше алкоголю, ніж їх ровесники з менш забезпечених держав. Хоча в багатих країнах вартість спиртних напоїв набагато вище.

Прийнято вважати, що чим дорожче коштує спиртне, тим рідше його купують. Для боротьби з алкоголізмом влада багатьох держав навмисно збільшують вартість спиртних напоїв. І ось вчені з Колумбійського університету в США прийшли до дивовижного висновку про те, що літні жителі багатих країн, в середньому, вживають більше алкогольних напоїв, ніж ровесники з менш забезпечених держав. Підсумки даного дослідження опубліковані журналом Addiction.

Тренд зловживання спиртними напоями серед осіб середнього і старшого віку простежується в цілому ряді країн, а за останні 10 років число випадків зловживання алкоголю серед людей старше 65 збільшилася більш ніж в два рази. Під час пандемії і жорстких обмежень попит на спиртні напої ще більше виріс. Пов’язані з віком зміни в організмі, що уповільнюють метаболізм і збільшують ймовірність небезпечних комбінацій алкоголю і прийнятих ліків, роблять вживання спиртних напоїв особами старшої вікової групи набагато більш небезпечним заняттям, ніж в молодому віці.

Вчені проаналізували статистику щодо 100 000 чоловік за 50 з 17 європейських країн, США, Китаю, Мексики, Ізраїлю та Південної Кореї. Середній рівень вживання алкоголю на тиждень сильно різнився, залежно від доходів громадян. Так, в Мексиці він становив 0,59 порцій, а в Нідерландах – цілих 6,85. У США середньостатистичні громадяни старшого віку вживали трохи більше двох порцій. Однією стандартною порцією вважається невелика чарка горілки або середній за обсягом келих вина.

: ukrhealth.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.