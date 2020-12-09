Чтобы лечиться от COVID-19, больным приходится продавать имущество, – Кобевко

Среди препаратов от коронавируса есть те, что прописаны протоколом, но не предусмотрены бесплатно в больницах. Поэтому иногда пациентам даже приходится продавать имущество, чтобы купить лекарства.

Об этом в интервью «Цензор.нет» рассказала волонтер, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко. Она вспомнила, как больным приходилось покупать препарат, один флакон которого стоит 11-12 тысяч гривен, а их необходимо минимум четыре.

«У нас были люди, которые рассказывали, что продали корову, потому что не было денег. Женщина была с мужем, говорила, что продала все свои золотые украшения. Она вернулась из Италии, у мужчины перед этим был инсульт, она говорила, что много там потратила на лечение и реабилитацию», – рассказала врач.

Она отметила, что стоимость лечения пациента с коронавирусом зависит от его возраста, степени поражения легких и сопровождающих патологий. При этом есть жизненно важные препараты, которые находятся в дефиците.

«У меня было дежурство ночью, когда не могли найти ни одного препарата, который разжижает кровь. При этом одновременно поступило шесть пациентов. Родственник одного из них поехал по аптекам, и я попросила, чтобы он сразу меня набрал, если где-то найдет. Он нашел, дал трубку аптекарю – и я забронировала все, что у них было. Затем еще один из родственников поехал и выкупил на всех. Ужасная ночь была», – поделилась Кобевко.

Инфекционист добавила, что к обязательным препаратам также относятся гормоны, которых нет в больнице. Но Кобевко назначает их пациентам, которые нуждаются в специализированной медицинской помощи и наличии интенсивной терапии.

«Поэтому все, чего нет, людям, к сожалению, приходится покупать», – добавила врач.