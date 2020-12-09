У Зеленского раскрыли схему вытеснения Россией украинцев из Крыма

Россия, которая оккупировала Крым, подталкивает украинцев избавляться от своего имущества на полуострове, чтобы окончательно их вытеснить.

Такое мнение в комментарии «Гордону» высказала заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. По ее словам, одним из факторов является то, что страна-агрессор незаконно отбирает имущество, которое не оформлено по российскому законодательству.

«Не удивлена, что теперь хотят забирать имущество, где никто не живет и которое не оформлено по российскому законодательству. Стратегия страны-оккупанта такова: они шаг за шагом ведут к тому, чтобы вытеснить с территории полуострова нелояльных к себе граждан. Так они подталкивают крымских татар и украинцев к разного рода действиям, чтобы они избавлялись от своего имущества, уезжали и их больше ничего не связывало с Крымом», – подчеркнула Ташева.

Она также пояснила, что это нарушает нормы международного гуманитарного и уголовного права.

По словам Ташевой, прокуратура АРК уже открыла ряд уголовных производств, чтобы была возможность отстаивать права человека и обращаться в международные инстанции.

Напомним, что в марте президент России Владимир Путин издал указ, который запрещает владеть земельными участками «иностранцам в приграничных территориях РФ». К таковым оккупанты отнесли и Крым.

Как пояснил российский адвокат Николай Полозов, украинцам, которые владеют имуществом на полуострове, дали время, чтобы избавиться от него до марта 2021 года.