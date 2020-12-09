В Минздраве рассказали, как считают COVID-статистику в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как в Украине считают тех, кто оправился от коронавируса.

Как передает «УНН«, он уточнил, что есть определенные критерии, разработанные Министерством здравоохранения, на основе которых принимается решение о завершении лечения.

Основные вопросы, на которые ответил Ляшко:

Кого и за сколько после начала заболевания можно считать здоровым?

Здоровым пациент считается, если у него отсутствуют симптомы коронавируса в течение трех дней, считая с 10 дня от появления симптомов без лабораторного исследования (теста на коронавирус).

Кроме того, человек здоров, если у него отсутствуют симптомы COVID-19 в течение трех дней считая с 10 дня от даты отбора материала при положительном результате ПЦР-теста.

Может ли человек считаться здоровым, если тест остается положительным?

Да, может, если у него отсутствуют симптомы. При этом повторное прохождение тестирования на коронавирус не обязательно. Однако также актуальным является подтверждение выздоровления с помощью получения отрицательного результата ПЦР-теста.