Юрий Горбунов показал новое семейное фото с Екатериной Осадчей и сыном

Украинский телеведущий Юрий Горбунов из проекта «Танці з зірками» похвастался семейной идиллией с женой Катей Осадчей

Как сообщает Politeka.net, соответствующая фотография была опубликована на странице звезды в Instagram.

Похоже, артист немного устал за три месяца длительности проекта и очень обрадовался, что наконец-то смог провести выходной с семьей.

«Первое за три месяца воскресенье без Танцев! Настоящий выходной использован с пользой!! С грядущими!!», – написал телеведущий.

На фото запечатлено, как Горбунов, Осадчая и их трехлетний сын наряжают елку.

Пользователи Сети восхищены теплым фото. Также многие обратили внимание на контраст со сценической и семейной жизнью артистов.

«Катерина такая необычная домашняя», «Как это мило», «Супер, очень вас люблю», «У вас всегда настоящие фото!!!!! Очень по-домашнему», «Вы такие намного лучше, чем в танцах с расфуфыренной Тиной… Катя ваша лучшая в том гадюшнике… Шоубиза… Счастья вам …», «Самая милая и добрая семья! Искренние отношения!», «Так по домашнему 😍 не привычно вас видеть не в костюме», – пишут в комментариях.