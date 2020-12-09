Тихановская вычислила «главного тунеядца» Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала слова главы государства Александра Лукашенко о «болтающихся тунеядцах», которые выходят на улицы и протестуют.

Об этом она написала в Telegram.

«Главный тунеядец в Беларуси — это Александр Лукашенко. Каждую неделю его „самозанятость” приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и разоряют честные бизнесы. Каждую неделю из-за него белорусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, потому что иногда это единственный способ выполнять работу и зарабатывать», — написала Тихановская.

Экс-кандидат добавила, что Лукашенко должен уйти и дать людям возможность работать в своей стране.