Податківці взяли реванш у спорі з «Одеським припортовим заводом» на 500 млн грн

03.12.2020 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та скасував рішення Одеського окружного адмінсуду від 30.10.2018 і постанову П`ятого апеляційного адмінсуду від 20.03.2019 (у справі №815/2307/18), якими податківців було зобов`язано підготувати та подати до Держказначейства висновок про повернення з держбюджету надмірно сплаченого податку на прибуток в сумі 489,8 млн грн для “Одеського припортового заводу” (ОПЗ).

Суд касаційної інстанції передав цю справу на новий розгляд до суду першої інстанції в частині, в якій суди попередніх інстанції задовольнили позовні вимоги ОПЗ.

Нагадаємо, у вересні Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2020 рік, який включав у т.ч. приватизацію до кінця поточного року ПАТ «Одеський припортовий завод».

