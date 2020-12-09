В Иране задержали организаторов убийства физика-ядерщика Фахризаде

Спецслужбы Ирана готовят ответную операцию, чтобы отомстить заказчикам и организаторам убийства ученого.

Помощник председателя парламента страны по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что иранские спецслужбы задержали несколько человек по подозрению в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом он сообщил в интервью иранскому телеканалу Al-Alam.



«Лица, причастные к этому преступлению, некоторые из которых были идентифицированы службами безопасности и были арестованы, не могут скрыться от правосудия», – сказал Абдоллахиан.

Он заявил, что к убийству мог быть причастен Израиль, добавив, что страна «сыграла свою роль».

По его словам, властям Ирана известны организаторы и заказчики этого преступления.

«Теперь я могу сказать, что те, кто заказал исполнение этого преступления, определены, и нет никаких сомнений в том, что они получат достойный ответ», – говорит Абдоллахиан. Он также добавил, что спецслужбы Ирана готовят ответную операцию.