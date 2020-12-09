SpaceX не смогла запустить первый прототип корабля для полетов на Марс: запуск отменили за секунду до старта

Компания Илона Маска Spacex планировала осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Впрочем, как сообщили на странице SpaceX в Twitter, за секунду до старта произошло автоматическое отключение одного из трех двигателей Raptor.

В SpaceX также добавили, что испытания перенесены минимум на один день.

Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планировали поднять на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку, пишет УП.

Spacex вела трансляцию с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас, где установлен Starship SN8. Территория вокруг комплекса будет закрыта до 1:00 9 декабря.