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SpaceX не смогла запустить первый прототип корабля для полетов на Марс: запуск отменили за секунду до старта

09.12.2020

Компания Илона Маска Spacex планировала осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Впрочем, как сообщили на странице SpaceX в Twitter, за секунду до старта произошло автоматическое отключение одного из трех двигателей Raptor.

В SpaceX также добавили, что испытания перенесены минимум на один день.

Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планировали поднять на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку, пишет УП.

Spacex вела трансляцию с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас, где установлен Starship SN8. Территория вокруг комплекса будет закрыта до 1:00 9 декабря.

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