Микитась «заказал» своего юриста чеченцам

Экс-нардеп Максим Микитась, которого подозревают в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины, может быть причастен к похищению сотрудника своей компании.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. Согласно этой информации, Микитась якобы дал своему юристу взятку в 700 тысяч долларов с целью получения желаемого вердикта в одном из судов, однако тот дело «не решил». Собеседники отметили, что Микитась якобы заказал похищение четырем лицам (двое из них чеченцы) с целью возвращения указанной суммы.

Источники также отметили, что правоохранители имеют переписки экс-нардепа с юристом. По их убеждению, такие доказательства могут заставить Национальное антикоррупционное бюро пересмотреть сделку со следствием Микитася, по которой его выпустили из СИЗО.

Отметим, по данным нашего источника, 2 декабря Микитась якобы досрочно вышел из Лукьяновского СИЗО. В пресс-службе НАБУ заявили, что он добровольно возместил в госбюджет Украины 50 млн гривен ущерба по делу «Укрбуда». Указывается, что общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.

Напомним: бывшему народному избраннику и бенефициарному собственнику ООО «Укрбуд Девелопмент», а также еще семерым людям, инкриминируется участие в коррупционной схеме.

По данным следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД (с марта 2014 года – ГУ Нацгвардии) и «Укрбуд» заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в Ж/К 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир на 81,64 млн гривен меньше.