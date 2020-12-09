Пять резонов Орбана атаковать Украину

Депутаты Европейского парламента от правящей в Венгрии партии ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана выступают с заявлением о «гражданской войне» в украинском Закарпатье. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жалуется на руководство соседней страны в НАТО и ОБСЕ и заявляет о недопустимом поведении руководства специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Киеве. Эта жесткая реакция Будапешта – реакция на обыски, которые были проведены Службой безопасности Украины у одного из лидеров партии закарпатских венгров Василия Брензовича

Руководитель Закарпатской областной администрации Алексей Петров позже сообщил журналистам, что СБУ готовит подозрение Брензовичу, а в самой службе заявляют, что во время обысков «нашли ряд печатных материалов, популяризирующих так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье». Но, разумеется, самого факта обысков было достаточно для того, чтобы глава венгерского внешнеполитического ведомства записал специальное обращение, в МИД в Будапеште вызвали украинского посла, ну а далее события уже разворачивались, как снежный ком.

Беспрецедентный конфликт

Конфликты между Киевом и Будапештом случались и ранее, последний произошел как раз на днях, в связи с негативной реакцией Украины на открытое вмешательство все того же министра иностранных дел Венгрии в местные выборы на Закарпатье – разумеется, с поддержкой партии закарпатских венгров. Но такого серьезного конфликта – когда одна сторона обвиняет лидера венгерской партии и ее фракции в областном совете чуть ли не в сепаратизме, а другая выступает в защиту обвиняемого и усматривает в происходящем «гражданскую войну» – не было еще никогда. Парадоксально, что этот конфликт разгорелся как раз в президентство Владимира Зеленского, хотя после смены власти в Киеве и венгерские власти, и сторонники нового президента были уверены, что больше никаких конфликтов не будет.

Тогда в качестве виновника конфликта изображался предшественник Зеленского Петр Порошенко, подписавший принятый парламентом новый закон об образовании. Закон увеличивал количество предметов, которые преподаются на украинском языке, в школах национальных меньшинств Украины. Его сторонники подчеркивали, что многие выпускники, в частности, венгерских школ, просто не владеют украинским и не могут продолжать обучение в высших учебных заведениях самой Украины. Противники утверждали, что невозможно за короткое время переходного периода найти кадры, которые способны преподавать на украинском языке и что реформа лишит представителей национальных меньшинств их собственной культуры.

Вопросы были у многих соседей Украины, но только в Будапеште заняли жесткую позицию и с тех пор блокируют проведение встреч Украина-НАТО в многостороннем формате. При этом уже несколько раз удавалось, вроде бы, достичь компромисса – и в последний момент договоренности срывались из-за изменения позиции Венгрии. А если проще – после того, как участвовавший в переговорах с венгерской стороны министр Сийярто добирался до Будапешта и общался с премьером Орбаном.

Позиция Будапешта

У Орбана есть свои причины занимать столь жесткую позицию. Во-первых, это часть общей политики Будапешта, выступающего защитником интересов венгерских меньшинств в соседних странах. Во-вторых, это позволяет Венгрии быть важным игроком в общении со странами ЕС, которые не в восторге от позиции самого Будапешта по отношению к верховенству права и правам человека. В-третьих, это позволяет Орбану оставаться важным для Вашингтона: смягчить позицию по отношению к Украине его уговаривал сам Дональд Трамп. В-четвертых, украинские венгры – граждане не только Украины, но и Венгрии. И они избиратели. И не просто избиратели, а избиратели партии ФИДЕС. И, в-пятых, эта позиция – часть диалога Виктора Орбана с Владимиром Путиным. А иногда это «в-пятых» оказывается и «во-первых».

Поэтому не нужно удивляться, что венгерско-украинские отношения не улучшились со сменой власти в Украине. В Киеве вряд ли могут закрыть глаза и сделать вид, что Закарпатья с его проблемами не существует и что украинские венгры – не граждане Украины. А в Будапеште будут использовать любой, даже самый небольшой раздражитель для большого скандала.