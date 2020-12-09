8 старих автомобілів, які найбільше шукають люди в 2020 році

Тут зібрані найбільш популярні автомобілі, які зараз купують автолюбителі і професіонали.

1. Не дивлячись на те, що час минув, успіх Fiat Panda не вказує ніяких ознак зменшення, і в версії бензин-метан на двох паливному паливі він дозволяє значно знизити експлуатаційні витрати. Двигун 0.9 (Twinair) потужністю 70 л.с. виявляється готовим і живим.

2. Восьме покоління Volkswagen Golf відразу ж піднялося на вершину рейтингу продажів, а варіант SW також прагне знову стати еталонним автомобілем. Двигун 1.5 (TGI) потужністю 131 к.с., такий же, як у Octavia, гарантує живучість і низькі експлуатаційні витрати.

3. Fiat Panda Cross не тільки ідеальний міський автомобіль для переміщення, але і сам по собі не великий автомобіль, здатний досягати своїх цілей і боротися з сильними позашляховиками. Унікальність стилю надають позашляхові деталі, а двоциліндровий двигун 900 потужністю 70 к.с. розташований під капотом.

4. Skoda Scala є правильним вибором в переповненому сегменті завдяки його розміру, який може з комфортом розмістити до 5 пасажирів. Ціна доступнішим всім його попередніх версій. Двигун 1.0 G-Tec має потужність 90 к.с. і потужність, відповідну вазі автомобіля.

5. Audi A3 sportback Tron є ідеальним вибором для тих, хто шукає седан з привабливим дизайном. Використовує 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 131 к.с. і зберігає свою спортивну покликання завдяки коробці передач S Tronic з подвійним зчепленням, пропонованої в стандартній комплектації.

6. Volkswagen Up виявився справжнім бестселером німецької компанії на міському автомобільному ринку. У версії з метановим двигуном використовується атмосферний двигун потужністю 68 к.с. 1.0, який через додаткової ваги циліндрів (близько 100 кг) не такий різкий.

7. Одна з найуспішніших моделей компанії Wolfsburg, безсумнівно, – Polo. Німецький міський автомобіль, який народився в 1980-х роках, з роками модернізувався, щоб з останньою версією стати справжнім автомобілем вищого сегмента. Дизайн був трохи перероблений, і шосте покоління, яке випускається тільки з 5 дверима, відрізняється передньою частиною, що відповідає новим моделям групи. Трициліндровий двигун 1.0 потужністю 90 к.с. також зручний при роботі на природному газі.

8. Новинка від Skoda – а саме Scala G-Tec, що працює на метані, з трициліндровим двигуном 1.0 потужністю 90 к.с. і 160 Нм. Великою новиною, встановленої в G-Tec Scala, є наявність 9-літрового резервного бака при відсутності розподільників метану, що дозволяє проїхати до 220 км. Замість центральної частини ми знаходимо 3 газові балони із загальною ємністю 13,8 кг метану, з автономністю 410 км і загальною автономією 630 км, включаючи бензинову частина.

З цих восьми моделей авто, навіть найвибагливіший покупець зможе знайти для себе відповідний транспорт.

: uamotors.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.