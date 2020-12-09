СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины комплектующих к ЗРК Оса

Контрразведчики СБ Украины пресекли попытку незаконного вывоза комплектующих к зенитно-ракетному комплексу Оса. Их пытались экспортировать должностные лица одного из отечественных субъектов хозяйствования.

«Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса Оса-АКМ, которые относятся к системе разведки целей, их показа, определения дальности к ним, наблюдения и сопровождения цели»,- сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники пытались скрыть военное назначение товаров. Для этого они предоставили таможенной службе документы с ложной информацией о грузе и цели его использования.

При этом отправители не имели разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины.

«Задокументированные материалы будут переданы в орган предварительного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении силового ведомства.