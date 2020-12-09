«Ринат, ты поступил как шакал, мародер и мошенник!»: сын убитого Щербаня обратился к Ахметову

Мне часто задают вопросы и на один из них я дам ответ. Вопрос: Зачем я в конце фильма иду к Ринату?

Такой шаг был необходим , мне с Ринатом уже многое понятно. Необходимо было выдержать некую последовательность действий. Были встречи с ним , когда я не был готов к предметному разговору . Дать возможность ему , как-то проявиться в данной ситуации, не забирать у него такую возможность, перед запуском информационной «торпеды»…( чтобы он не сказал потом почему не спросили у меня, я бы разъяснил всё…) Я в этом смысле чист. Он проявился, все ок. ( он не счёл необходимым, что-то комментировать) Теперь я могу смело их ставить «ра…ом» если получиться конечно)

Обратите внимание, им нечего комментировать.

«СКМ все приобрело законным путём не нарушая интересы третьих лиц» Ринат, а ты все честным Путём приобрёл?? Хочу я тебе задать вопрос глядя в глаза?? ( ты меня, как-то на одной из встреч назвал хитровымаханым…я спросил тебя, что ты вкладываешь в эти слова??Ты неотчетлив мне на этот вопрос.

Сейчас я могу тебя назвать так и обосновать! Сможешь ли ты обосновать … время покажет. У нас ты честным путём забрал? Ты поступил, как шакал! Как мародёр и как Мошенник! Ты крайне не порядочно поступил с нами! Передавай Руслану Привет! Он теперь твоя семья. Я знаю, как ты относишься к таким реверансам людей, я знаю, что ты по достоинству оцениваешь Руслана качество быть преданным. От Отца привет тебе, Ринат!Мы идём за тобой! Я жду тебя на допросах Ренат, жду компанию всех подъельников! Приходите добровольно, дело открыто… Детектор Лжи нас ждёт! Тебя и меня и других ребят… Да Руслан ты тоже можешь присоединиться , расскажешь , какой я плохой и какой ты хороший. Мне видится это уникальной Возможность. Ребятки!

Евгений Щербань