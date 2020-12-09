Между человечностью и безопасностью. Как в Украине хоронят умерших от ковида: что не так

13 марта 71-летняя женщина в Радомышле, городке на Житомирщине, умерла от ковида, за день до этого получив положительный ПЦР-тест. Это была первая смерть от нового коронавируса в Украине. Уже 20 июня, через три с лишним месяца, умерших от ковида была тысяча.

Издание LB.ua рассказывает, как хоронят умерших от ковида в Украине, какие пункты рекомендаций не выполняют и почему это стоит изменить.

Сейчас в Украине от ковида умерлі уже 13 733 человек. Хоронили всех их по-разному. В Украине существуют рекомендации для захоронения умерших от ковида, сформированные Минздравом. Однако некоторые пункты их первой редакции противоречили рекомендациям ВОЗ, а изменения не спешат приживаться — людей до сих пор хоронят в пакетах, а гроб не открывают для прощания.

Такой подход не только не оправдан с точки зрения безопасности, но и наносит вред близким умерших — они не имеют возможности попрощаться, а привычный ритуал захоронения, позволяющий хотя бы немного примириться со смертью и делающий ее понятной, отсутствует.

Фото: rivnenews.com.ua

«Никого не волновало, что сами выгружали тело»

Светлане Ивановне было 83 года. До выхода на пенсию она работала главным бухгалтером. Всегда следила за собой: маникюр, прическа, каблуки. Жила в 70 километрах от Запорожья, а уже в самом городе жили ее дети. Следила за здоровьем.

Под старость собрала небольшой пакет: платок, платье, колготки и туфли. Однако одежда, в которой она хотела лежать в гробу, в конце концов положили на черный плотный пакет, в котором было тело Светланы Ивановны.

— Она была очень активной, всем хотела помочь. И очень сильной. Для нас было шоком, когда ее не стало, — говорит ее невестка Светлана Крюкова. — Мы были на 100% уверены, что она вытянет.

Светлана Ивановна придерживалась правил карантина: носила маску и перчатки, использовала антисептик, в магазин выходила только в нелюдное время. Семья считает, что бабушка заразилась ковидом во время посещения поликлиники — туда же пошла из-за курса лечения от вегето-сосудистой дистонии.

Болезнь была скоротечной: заболело горло, начался легкий кашель, через дней симптомы прошли — бабушка и семья успокоились; однако через несколько дней стало хуже — поднялась температура. Это была среда, и Светлана Ивановна сразу же сдала ПЦР-тест на SARS-CoV-2. Результат обещали на пятницу.

Фото: EPA/UPG

Тем временем становилось все хуже. Светлана Ивановна позвонила сыну. Он купил в аптеке бахилы, халат, чепчик, перчатки и маски для себя и мамы — и повез ее в больницу. Думали, что скорую за городом не дождутся.

На рентгеновском снимке обнаружили двустороннюю пневмонию, поэтому результата теста уже не ждали, а начали лечение — узнали у врачей, что делать, что принимать. Уровень кислорода в крови не падал, поэтому Светлана Ивановна поехала домой — и не хотела в больницу.

Через два дня самостоятельных инъекций ей стало лучше. Пришел положительный результат ПЦР-теста, но все уже надеялись на скорое выздоровление.

— В воскресенье мужчина, то есть ее сын, еще был у нее под дверью, — вспоминает Светлана. — Привозил продукты. Все было в порядке. А через три часа она позвонила и сказала, что ее забрали в больницу — упала сатурация.

Родные на больницу не жалуются — Светлана Ивановна сразу получила кислородный концентратор. Ей становилось то лучше, то хуже, но казалось, что она выздоравливает.

— Но через восемь дней, как раз во время такого очередного ухудшения, она не выдержала — и ушла.

Около 11 утра мужу Светланы позвонили и сказали, что мамы не стало. Прежде всего он вместе с братом начал заниматься организацией похорон, поехал к ее дому.

В 18, когда с братом уже возвращался в Запорожье, ему позвонили и сообщили: тело из больницы везут в морг в Запорожье, другого варианта нет.

Морг на территории больницы №4, куда привозят всех умерших от ковида, оказался закрытым — воскресенье же. Поэтому, как сказали по телефону, надо приехать и помочь выгрузить тело. Уже на месте дежурная медсестра больницы сказала, что к моргу никакого отношения не имеет и ничем не поможет, но подсказала, что надо отодвинуть гвоздь — и так откроется незапертая дверь.

Фото: suspilne.media

Братья звонили по всем номерам ритуальных служб в городе, которые удалось найти — никто не вызвался перенести тело в морг. Поэтому снова — бахилы, халаты, чепчики, перчатки, маски. Подъехала машина из больницы, навстречу вышли водитель и худенькая медсестра. Помощи ожидать было не от кого.

Морг оказался одноэтажным зданием, где в пустой комнате на полу лежали семь тел: кто в мешке, кто просто с накрытым лицом. Они были еще с пятницы; люди так же привозили умерших, отодвигали гвоздь и оставляли их до понедельника.

— Когда мы дозвонились до патологоанатома этого морга, он сказал, что работает ежедневно и имеет сейчас выходные, — рассказывает Светлана. — По-человечески его можно понять: санитар заболел ковидом, он сам ежедневно принимает до десяти тел.

И теперь братьям пришлось раздвигать тела, чтобы положить мамино. По окончании положили еще и другое, незнакомое — медсестра сама не справилась бы. На следующее утро, в понедельник, перед крыльцом морга им отдали плотно закрытый гроб, в который поверх тела в пластиковом мешке положили пакет с вещами Светланы Ивановны — ни одна ритуальная служба не будет одевать бабушку. Открывать запретили, так как ковид.

— И зачем это было, если еще в прошлого дня они сами выгружали тело и никого это не волновало? А теперь нельзя открыть гроб? — возмущается Светлана. — И они еще и намекали, чтобы сыновья в гроб тело положили! Но я уже сказала, чтобы их не трогали, и так натерпелись.

На похоронах людей было немного — так же из-за страха заразиться. А у одного из сыновей Светланы Ивановны на утро прихватило сердце.

Фото: galychyna.if.ua

— Мы не справляемся. Я не думаю, что это какая-то трагедия, чтобы родственники помогли нашим сотрудникам. [Из-за] того, что тел умерших в морг очень много доставляют, и того, что морги не приспособлены к такому количеству умерших, то действительно на выходные они и на полу могут быть, — сказал позже Анатолий Куртев, начальник КУ «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».

Рекомендации от Минздрава

Первые рекомендации по погребению умерших от ковида появились в Украине в апреле — в то время этот диагноз стал причиной более чем десятка смертей. Несмотря на отсутствие четких указаний, захоронения уже происходили с мерами безопасности — где-то чрезмерными. Например, боялись касаться тела умершего, даже когда оно лежало в мешке.

В апрельских рекомендациях МЗ были требования к количеству лиц на похоронах, работе патологоанатомических отделений и поведению во время захоронений и приготовлений к ним. Среди прочего — тело должно быть в пластиковом мешке, а гроб открывать запрещено.

Изменились рекомендации в августе, больше изменений не вносили. Контактировать с телом без средств индивидуальной защиты запрещено, но мешок теперь не обязателен — только если из тела выделяются жидкости.

Фото: EPA / UPG

После внесения изменений в рекомендации новый документ разослали в регионы для ознакомления и исполнения — известить должны были учреждения здравоохранения, коммунальные предприятия и ритуальные службы. Однако это сделали не везде, и выполнять полученные рекомендации (хоронить без мешка) не все взялись.

Отдельный пункт рекомендаций — это обязательства органов местного самоуправления вести учет людей, пришедших на похороны, и собирать их данные (ФИО, адрес, номер телефона). Такие списки создают для того, чтобы при необходимости передать информацию эпидемиологам, чтобы прервать цепь заражения. Однако опрошенные LB работники похоронной сферы или родственники умерших не припомнят, чтобы такое делали на похоронах. Контролировать это должны местные власти.

Отдельный сектор кладбища

Роман из Дрогобыча владеет ритуальным салоном «Оберег» и говорит, что об отказе от работы с умершими от ковида в своем городе не слышал.

Роман единственный в Дрогобыче имеет машину, в которой рекомендуется перевозить умерших от SARS-CoV-2 — с металлической капсулой, которую позже можно продезинфицировать. Это также позволяет минимизировать контакт с телом умершего или умершей — это рекомендуют, в частности, в Киеве.

Несмотря на имеющиеся рекомендации от Минздрава и обязательства ознакомить всех причастных к похоронам с мерами безопасности, с Романом никто не связывался.

— Салоны ритуальных услуг никаких указаний не получали, — говорит мужчина. — Есть такие же требования, как и к магазинам — носить маску. А о требованиях к организации похорон никто не сообщал.

Фото: Ирина Громоцкая

Алгоритм захоронения в Дрогобыче таков: тело в морге вкладывают в пластиковый пакет, обрабатывают дезинфицирующим раствором, помещают в гроб — и уже его закрытым выдают родственникам.

Однако когда человек умер до получения результата ПЦР-теста, его хоронят с другой причиной смерти — например, «двусторонняя пневмония». Тогда несмотря на симптомы ковида у покойника или покойной, устраивают обычный похороны, тело обмывают и целуют в лоб, прощаясь.

— Бывает, родственники платят, чтобы не писали в причине смерти «ковид», — сетует Роман. — Тогда и гроб не закрыт, и прощание устраивают, в церковь заносят, тело целуют, больше людей приходит. И среди родных умершего могут быть инфицированные, поэтому так они и обманывают людей, подвергая опасности.

Парень, проживающий в другом городе и пожелавший не называть его имени, подтвердил LB.ua — его семья заплатила, чтобы похоронить дедушку не в мешке и организовать похороны.

Фото: facebook / Irina Suslova

Морг в Дрогобыче — старое здание середины прошлого века. Туда, сразу в пакетах, привозят умерших из всех городов и сел района. Знакомые Романа, работающие в морге, жалуются на отсутствие доплат, которые получают врачи, а сначала еще не хватало защитных костюмов, в которых должны были работать с телами.

Для захоронения умерших на кладбище выделили отдельный сектор, подальше от дороги и древних захоронений, чтобы посетители похорон не пересекались. Поскольку места предостаточно, копает могилы трактор — еще и удается сделать их более глубокими, чем обычные, нековидные. Иногда именно над этими могилами священник отпевает умерших, иногда еще и в морге.

Роман работает весь пандемийный год и ни разу не видел, чтобы кто-то следил за количеством людей на кладбище и, тем более, собирал их данные.

Роман. Фото: Ирина Громоцька

— Только в начале пандемии священники просили, чтобы приходило не более 10-15 человек на похороны, — рассказывает мужчина. — А сейчас сколько придет, столько придет. Люди уже привыкли к смертям от ковида. Но я точно могу сказать, что в этом году умирает больше. Я работаю в этой сфере 17 лет, на счету более 10 000 похорон. И если раньше умирали 2-3 человека в день в Дрогобыче, то теперь это 5-7 похорон ежедневно.

«Если есть угроза, лучше перестраховаться»

Белоцерковское городское патологоанатомическое бюро — коммунальное некоммерческое предприятие, которое финансируется из бюджета общины. Поэтому, объясняет его начальник Борис Маменко, работники бюро получают зарплату и 300% надбавки еще с весны, когда начали работать с телами умерших от ковида. Вдоволь и защитных костюмов, и масок, и перчаток, и очков, а также — пластиковых мешков для транспортировки и захоронения умерших от ковида.

Герметичный пластиковый мешок с телом умершего в гробу дезинфицируют, его закрывают и только тогда передают для захоронения родственникам. Предварительно им в бюро проводят инструктаж, как вести себя с телом — родственники расписываются в справке, что ознакомились с правилами. Поскольку некоторые родственники боятся, не отдали ли им чужое тело, то, надев средства защиты, могут посмотреть на лицо. Служба ритуальных услуг сопровождает тело до могилы, и на захоронениях, происходящих в Белой Церкви, гроб не открывают — в селах, куда ритуальная служба не едет, может быть иначе.

Немало случаев, когда человек умирает до получения положительного результата ПЦР-теста или с очевидными симптомами, но с отрицательным (до 20% тестов дают ложноотрицательный результат). В таком случае проводят вскрытие, ткань внутренних органов берут на гистологическое исследование, но хоронить как человека, умершего от ковида, при этом нельзя. Тогда родственникам объясняют, что все равно не стоит целовать тело или к нему прикасаться. Если позже получают положительный результат исследования, в справке о смерти меняют диагноз.

Фото: rivnenews.com.ua

— В апрельских рекомендациях от Минздрава пластиковый мешок был обязательным, — рассказывает Борис Маменко, — а в более поздних — уже нет. Да, нам сообщили об изменениях в рекомендациях, но мы придерживаемся первой версии, так как биологические жидкости после смерти, как правило, таки выделяются и лучше перестраховаться. Тем более, мы видим, что и за рубежом используют пластиковые мешки. Документ от Минздрава — не указ, а рекомендации, которые стоит взять за основу в работе. И мы считаем целесообразным оберегать себя, коллег и родственников.

Борис Маменко говорит, в сентябре в больницах города скончались от ковида официально 36 человек, в октябре — около 60, в ноябре — уже 90. Умерших без тестирования посчитать невозможно.

— Нагрузка на бюро увеличилось. Мы работаем в режиме максимальной загрузки, если можно так сказать. На пределе. И количество смертей продолжает расти, — говорит Борис Маменко. — На мой взгляд, пациенты или слишком поздно обращаются к врачам, или семейные врачи не направляют их в учреждения вовремя. Значительная часть из тех, кто прибывает, уже в тяжелом состоянии. И в городе больницы загружены на 100%, а то и на 110% — я смело могу говорить об этих цифрах. Не надо думать, что загрузка 60-70%.

Говоря о возможном коллапсе медицинской системы, Борис Маменко не исключает возможности и коллапса системы похоронной. Уже сейчас в Белой Церкви невозможно похоронить человека в день смерти, приходится ждать в очереди 2-3 дня. К тому же световой день укорачивается, после 16 часов похороны уже не проводят, что тоже осложняет ситуацию — и похоже на то, что меньше смертей не будет.

— В штате у нас есть только два врача-патологоанатома из необходимых 5-6. В Украине в целом эта сфера страдает, есть нехватка около половины персонала. Двое старших врачей в этом году умерли, а младший коллега первым в городе умер от ковида. Мы имеем восемь лаборантов, а остальные — санитары и водители. Всего в штате 32 сотрудника, — рассказывает Борис Маменко. — Чтобы стать врачом-патологоанатомом, надо иметь желание — в нашей стране преимущественно есть желание им не становиться. Во время пандемии мы были одними из первых, кто столкнулся с ковидом. Но сейчас мы пожинаем последствия лет неправильного строительства нашей системы.

Правила и их нарушения

Черный плотный мешок оказался в списке апрельских рекомендаций от Минздрава, где говорят, что руководствовались рекомендациями ВОЗ и CDC. Хотя уже тогда в ВОЗ говорили, что такие особые меры безопасности — чрезмерные, а пластиковые мешки необходимы только тогда, когда из тела выделяются жидкости, а дезинфицировать тело не нужно. К тому же рекомендовали обеспечивать достойное захоронение и учитывать культурные или религиозные особенности. Пример подобной адаптации захоронений под религиозные требования — решение украинского мусульманского сообщества.

Фото: EPA/UPG

Важный пункт от ВОЗ непосредственно о похоронах — родные могут увидеть тело, если желают, но касаться или целовать во время церемонии его запрещено. Несмотря на эти рекомендации, во многих странах умерших хоронят в герметичных пакетах или же и вовсе не дают родным возможности увидеть близкого человека.

В международной Национальной ассоциации похоронных директоров (NDFA) отмечают, что человек, умерший от ковида, может быть похоронен или кремирован в зависимости от пожеланий семьи, но все же стоит учитывать правила внутри государства.

В шотландских рекомендациях по захоронению прямо указано, что риск заразиться ковидом от умершего мизерный — при отсутствии физического контакта с телом. В Канаде советуют включаться на похороны по видеосвязи, а также, кроме стандартных рекомендаций ВОЗ, вообще не целовать или не касаться никаких покойников или покойниц из-за вероятности выявленного у них ковида. Тела же людей, умерших от ковида, можно не помещать в мешок, но нужно закрыть маской или полотном рот и нос, чтобы вообще исключить даже теоретическое распространения вируса.

А поскольку люди лишены возможности коллективного поминовения (на поминках или похоронах), советуют оказать близким психологическую поддержку. Так же специальную помощь должны получать работники похоронных бюро, столкнувшихся с большим количеством смертей.

Родственники (в защитных костюмах справа) прощаются с членом семьи, который умер от осложнений течения COVID-19 в больнице города Нагария, Израиль, 1 октября 2020 года. Фото: EPA/UPG

О важности психологической помощи для тех, кто не может пережить потерю традиционным способом, говорят и в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC). Однако ни в одном из вариантов украинских рекомендаций от Минздрава этого пункта нет.

Оксана Расулова, опубликовано в издании LB.ua