У чому принцеса Швеції Софія святкує свій день народження? (фото)

Цей королівський день народження шведська принцеса Софія, якій 6 грудня виповнилося 36 років, безумовно, запам’ятає на все життя. Минулого тижня принц Карл Філіп і його дружина-іменинниця дали позитивний результат на Covid-19. У заяві монаршої родини кажуть, що у обох спостерігаються тільки легкі симптоми грипу, і вони відчувають себе добре в обставинах, що склалися. Вони були негайно поміщені в карантин в своєму будинку з двома дітьми. Тому і свій день народження принцеса провела в колі найближчих.

У соціальних мережах шведського Двору в честь 36-річчя принцеси з’явився її новий офіційний портрет – на ньому Софія позує в вершковому шовковому топі місцевого бренду Victoria Chan з оригінальною прямою лінією декольте і v-подібним вирізом. Дуже елегантно!

: bilshe.com

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