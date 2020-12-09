В Киеве избили одиозного нардепа

В среду, 9 декабря, в Киеве избили депутата Верховной Рады. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Инцидент, в результате которого пострадал нардеп, произошел в Голосеевском районе столицы. Правоохранители объявили план «Перехват» — разыскивается автомобиль «Фольксваген Транспортер».

По информации издания OBOZREVATEL, пострадал нардеп Александр Юрченко.

«Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen», — сообщил источник.

По информации «Слово и дело», народный депутат Александр Юрченко обратился в полицию.

«Он заявил, что несколько минут назад на улице столицы возле дома по месту жительства два человека во время ссоры причинили ему телесные повреждения, а его помощнику повредили мобильный телефон. Все участники конфликта находятся на месте происшествия», — сообщил источник издания.