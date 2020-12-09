Украинец получил тюремный срок в РФ за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

В российком городе Азов местный суд приговорил гражданина Украины к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы. Он якобы пытался дать взятку в размере $10 тысяч сотруднику Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

Утверждается, что в обмен на деньги украинец пытался смягчить наказание браконьерам, задержанным в октябре 2019 года в Таганрогском заливе. Причиненный ущерб тогда составил около 3 млн рублей. О предложении взятки сотрудник пограничной службы доложил своему руководству. Гражданина Украины задержали при передаче денег.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о даче взятки (п.»б» ч.4 ст.291 УК РФ).

«Суд постановил привлечь организатора коррупционной сделки к уголовной ответственности сроком на 7 лет и 2 месяца лишения свободы. Ранее за посреднические услуги в даче взятки был осужден его пособник, который получил 1 год и 6 месяцев», – говорится в сообщении.