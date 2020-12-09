Начат сбор подписей за назначение Владимира Бугрова ректором Университета им. Тараса Шевченко

В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко начат сбор подписей о назначении ректором этого высшего учебного заведения Владимира Бугрова (на фото).

Коллектив университета собирается направить такое обращение премьер-министру и министру образования и науки в связи с тем, что Бугров набрал более 75% голосов в ходе второго тура выборов ректора университета.

Об этом KV стало известно из проекта письма-обращения коллектива Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, текстом которого располагает редакция.

В тексте обращения напоминается, что 4 декабря 2020 года был проведен 2 тур выборов ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, в котором приняли участие 2432 человека. Это составляет 62,94% от общего количества лиц (3864), имеющих право участвовать в выборах. Это значит, что согласно законодательству, выборы признаны состоявшимися.

За кандидатуру профессора Владимира Бугрова во 2-м туре выборов проголосовало 1839 человек, что составляет 75,61% от числа избирателей, принявших участие во втором туре выборов.

В обращении указано, что пунктом 50-1 Методических рекомендаций об особенностях избирательной системы и порядка избрания руководителя высшего учебного заведения (утверждены постановлением Кабмина № 726 от 4.12.2014 года) предусмотрено, что во втором туре победителем выборов считается кандидат, получивший на выборах более 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В святи с этим коллектив Киевского национального университета им. Тараса Шевченко просит назначить ректором этого университета профессора Владимира Бугрова.

По данным KV, сейчас ведется сбор подписей под этим письмом-обращением. Оно сейчас активно рассылается сотрудникам Университета им. Тараса Шевченко в мессенджеры и на электронные почты.

Владимир Бугров – проректор по научно-педагогической работе и председатель Научно-методического совета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат философских наук, профессор, автор более 100 научных и учебно-методических работ.