Суд в Тель-Авиве поддержал позицию ПриватБанка против Коломойского

Израильский суд вынес решение в пользу ПриватБанка — его исковые требования к Израильскому Банку Дисконт на $600 млн станут предметом полноценного рассмотрения, Привату возместят судебные издержки.

18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива относительно схемы присвоения средств в размере не менее $600 млн, которые были выведены из ПриватБанка в 2007—2011 годах и размещены на банковском счете одного из крупнейших банков Израиля — Израильском Банке Дисконт.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба ПриватБанка.

«ПриватБанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД незаконному присвоению денежных средств ПриватБанка и нарушения своих обязательств перед ПриватБанком, позволив осуществлению очевидно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение никаких действий для отказа или блокирования таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующие о мошеннических действиях и отмывании средств», — говорится в сообщении.

В свою очередь ИБД обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений по делам по искам, поданным ПриватБанком в Англии и США. Израильской суд заслушал обоснованные возражения ПриватБанка против указанного ходатайства в июле 2020 года.

7 декабря 2020 года судья Окружного суда Тель-Авива вынес решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства ИБД в полном объеме и решил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал ИБД возместить ПриватБанку судебные издержки.

«ПриватБанк удовлетворен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство ИБД, и признал важность рассмотрения иска ПриватБанка без неоправданных задержек и без привязки к производствам в Англии и США, касающиеся других убытков, понесенных ПриватБанком по другим мошенническим схемам, чем те, по которым был подан иск в Израиле», — прокомментировали решение суда в ПриватБанке.

Теперь ИБД обязан подать возражения против иска ПриватБанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к выводу из ПриватБанка более $600 млн путем их перечисления на банковский счет, открытый в ИБД.